Захаркин: после возвращения на МЧМ сборная России быстро начнёт бороться за призовые места

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин ответил на вопрос, скажется ли отстранение молодёжной команды России на результатах сборной после возвращения на международные соревнования.

— Простой у России без МЧМ может сказаться, когда нас вернут на турниры?

— Думаю, что нет. Сборная России будет конкурентоспособной, потому что сейчас много молодых ребят у нас в стране идут в правильном направлении. В России сейчас многое связано с индивидуальным развитием игроков. Ребята получают игровое время в командах КХЛ, играют в командах ВХЛ, где тоже серьёзная и конкурентная борьба. Наши молодые игроки встроены в современный хоккей. И думаю, что очень быстро начнут бороться за призовые места, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.