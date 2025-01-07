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Захаркин: после возвращения на МЧМ сборная России быстро начнёт бороться за призовые места

Захаркин: после возвращения на МЧМ сборная России быстро начнёт бороться за призовые места
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Заслуженный тренер России Игорь Захаркин ответил на вопрос, скажется ли отстранение молодёжной команды России на результатах сборной после возвращения на международные соревнования.

— Простой у России без МЧМ может сказаться, когда нас вернут на турниры?
— Думаю, что нет. Сборная России будет конкурентоспособной, потому что сейчас много молодых ребят у нас в стране идут в правильном направлении. В России сейчас многое связано с индивидуальным развитием игроков. Ребята получают игровое время в командах КХЛ, играют в командах ВХЛ, где тоже серьёзная и конкурентная борьба. Наши молодые игроки встроены в современный хоккей. И думаю, что очень быстро начнут бороться за призовые места, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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