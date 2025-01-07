Форвард «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос об отличиях между Хартли и Ги Буше

Нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос про отличия между бывшим главным тренером омичей Бобом Хартли и нынешним наставником «ястребов» Ги Буше.

– Есть ли контраст между Хартли и Буше?

– Я бы так не сказал. Они во многом похожи, много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока, — приводит слова Буше Metaratings.

Напомним, после 41 матча «Авангард» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.