Форвард «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос об отличиях между Хартли и Ги Буше
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос про отличия между бывшим главным тренером омичей Бобом Хартли и нынешним наставником «ястребов» Ги Буше.
– Есть ли контраст между Хартли и Буше?
– Я бы так не сказал. Они во многом похожи, много внимания деталям, интенсивные тренировки, оба требуют результат и максимум от каждого игрока, — приводит слова Буше Metaratings.
Напомним, после 41 матча «Авангард» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5) 1:1 Галимов – 17:17 1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5) 1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)
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