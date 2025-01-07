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Иван Демидов повторил рекорд СКА по количеству голов в шести матчах подряд

Иван Демидов повторил рекорд СКА по количеству голов в шести матчах подряд
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Нападающий Иван Демидов забрасывал шайбы в шести матчах подряд, на его счету семь голов – это лучший показатель для армейских игроков в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы. Иван повторил достижение Виктора Шкурдюка 1978 года, который также в 19 лет забросил семь шайб в шести играх подряд.

Ранее в КХЛ два хоккеиста СКА также забрасывали в шести встречах подряд – Патрик Херсли (сезон-2017/2018) и Антон Бурдасов (сезон-2020/2021), только каждый из них в своей голевой серии поражал ворота соперников по шесть раз.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ 19-летний форвард провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт 30 (12+18) очков.

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