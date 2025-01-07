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Трактор — Лада: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Трактор» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 7 января, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 57 очками после 43 матчей.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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