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Тардиф заявил, что не имеет данных по срокам решения об участии сборной России на ОИ-2026

Тардиф заявил, что не имеет данных по срокам решения об участии сборной России на ОИ-2026
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что решение об участии сборной России на чемпионате мира — 2026 и Олимпийских играх — 2026 будет принято в разное время.

«Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии ИИХФ вынесет в начале февраля.

Что касается участия россиян на Олимпиаде, то решение будет выносить Международный олимпийский комитет, учитывая, что Олимпийский комитет России отстранён. Когда это [решение] будет, я не знаю», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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