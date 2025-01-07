Тардиф заявил, что не имеет данных по срокам решения об участии сборной России на ОИ-2026

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что решение об участии сборной России на чемпионате мира — 2026 и Олимпийских играх — 2026 будет принято в разное время.

«Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии ИИХФ вынесет в начале февраля.

Что касается участия россиян на Олимпиаде, то решение будет выносить Международный олимпийский комитет, учитывая, что Олимпийский комитет России отстранён. Когда это [решение] будет, я не знаю», — цитирует Тардифа ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.