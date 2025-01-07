«Сочи» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 7 января, в Сочи пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Большой» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Московское «Динамо» с 53 очками в активе после 42 проведённых игр находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Напомним, «Сочи» после 40 сыгранных встреч имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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