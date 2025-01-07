«Динамо» Мн — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:10 мск

Сегодня, 7 января, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 17:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2025, вторник. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» после 42 встреч имеет в активе 51 очко. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 57 очков за 41 матч.

В первом матче между командами в сезоне сильнее были бело-голубые со счётом 5:4 ОТ.