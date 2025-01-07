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Динамо Мн — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:10 мск

«Динамо» Мн — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:10 мск
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Сегодня, 7 января, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 17:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минское «Динамо» после 42 встреч имеет в активе 51 очко. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 57 очков за 41 матч.

В первом матче между командами в сезоне сильнее были бело-голубые со счётом 5:4 ОТ.

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