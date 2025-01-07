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«Хорошая такая тройка». Вратарь «Спартака» Николаев оценил игру красно-белых в сезоне

«Хорошая такая тройка». Вратарь «Спартака» Николаев оценил игру красно-белых в сезоне
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Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев оценил игру московского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Как по пятибалльной шкале оцените выступление команды в прошедших четырёх месяцах сезона?
— Думаю, тройка. Но хорошая такая тройка.

— В смысле с плюсом?
— Да, тройка с плюсом — четыре для команды. Себе лично поставлю просто тройку. В принципе вроде как доволен прошедшим отрезком, но не на 100%, поэтому троечку дам себе.

— Почему так строго оцениваете себя и команду?
— Не знаю… Наверное, из-за ошибок, которые у нас на протяжении всего сезона есть. Думаю, все это видят, видят, какие ошибки, поэтому есть вопросы, — приводит слова Николаева «Известия».

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