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Назаров отреагировал на курьёзный случай в КХЛ с выпавшим телефоном у игрока «Ак Барса»

Назаров отреагировал на курьёзный случай в КХЛ с выпавшим телефоном у игрока «Ак Барса»
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на курьёзный случай в КХЛ с выпавшим телефоном у игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка во встрече с «Авангардом» (1:3).

«В КХЛ интересные игры, одна краше другой. Напряжение возрастает до такой степени, что, помимо драк, из игровой формы хоккеистов начали выпадать телефоны. Нужно повнимательнее вести себя в раздевалке, ведь посторонние вещи на льду запрещены. Зато популяризация лиги идёт полным ходом, об этом курьёзном случае уже говорят и пишут даже в североамериканских СМИ, что нам только в плюс.

Очень хорошо, что недоброжелатели начали понимать, что мир стал многополярным, каждый отвечает за свой континент. У нас впереди много работы, пусть наши недруги решают свои проблемы на своём континенте, а мы свои решим без чужих советов, объединившись одной семьёй вокруг национального лидера. Всех с Рождеством, победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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