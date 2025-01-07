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Дмитрий Рябыкин оценил слова Тардифа о возможном возвращении сборной России

Дмитрий Рябыкин оценил слова Тардифа о возможном возвращении сборной России
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Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

— Президент ИИХФ Люк Тардиф дал понять, что его организация подумывает о возвращении сборных России на мировую арену. Верим?
— Тут вопрос не веры, а работы внутри нашего хоккея и нашей страны. У ИИХФ семь пятниц на неделе, планы постоянно меняются. В конце концов формально нас отстранили из-за байки о какой-то безопасности, а не из-за СВО.

Самое главное, чтобы внутри нашего хоккея шло развитие — только в этом случае будем готовы к возвращению. А постоянная болтовня от ИИХФ нас от этого развития может лишь отвлекать.

— Как оцениваете вероятность возвращения России?
— Всё зависит от политики. Я так понимаю, что Тардиф как франкоканадец тесно связан с Канадой и Францией, первой и отнюдь не последней странами в мировом хоккее. В этих странах вроде бы намечаются кадровые перестановки на вершине политики, поэтому, наверное, Тардиф потихоньку меняет пластинку.

Посмотрим, как всё будет развиваться. Но, по крайней мере, Тардиф говорит уже не о безопасности, а о нашем возвращении. Это уже плюс, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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