Замула рассказал о работе Олега Знарка в «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула рассказал о работе Олега Знарка в стане команды. Напомним, тренер занимает должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу «Флайерз».

«Знарок всегда с нами. Всё отлично. Он наблюдает за тренировками сверху, даёт советы и указания. Ему не разрешено выходить на лёд — это может делать только тренерский состав, — но он помогает после. Он всегда с нами до и после игр. Здорово, что в нашей организации есть такой человек», — приводит слова Замулы RG.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний Замула провёл 30 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.