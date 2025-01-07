Плющев ответил на вопрос, кто для него стал главным разочарованием МЧМ-2025

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, кто для него стал главным разочарованием молодёжного чемпионата мира — 2025 в Канаде.

«Здесь главный вопрос состоит в том, для кого было разочарование. Конечно, канадские болельщики разочарованы результатом своей сборной. Это же можно сказать про шведов. Я могу сказать то, что в финале играли те, кто заслужил. Лучше говорить о разочарованиях турнира со специалистами из Канады, Швеции. Лучше у них спросить, разочарованы ли они выступлениями своих сборных», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, победителем турнира стала молодёжная команда США, обыгравшая в финале сборную Финляндии (4:3 ОТ).