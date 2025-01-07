«Если ты хочешь видеть Россию, так допускай!» Фетисов — о словах главы ИИХФ Тардифа

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о словах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«Я не понимаю, о каких рисках говорит Тардиф. Это очень странное заявление, какая-то манипуляция с его стороны. Если ты хочешь видеть Россию, так приглашай, допускай. Не знаю, какие у него инструменты допуска могут быть сейчас. Я бы хотел ошибаться в этом, но если сейчас в ИИХФ будет голосование по вопросу допуска российских хоккеистов, то допуск точно не будет одобрен. Сам Тардиф принимать решения не может.

Сейчас наши ребята играют в НХЛ бок о бок с американцами, канадцами, шведами, финнами, представителями других стран, и никакого риска нет. Заявление Тардифа – это отговорка по большому счёту. Если бы нас действительно хотели и могли сейчас вернуть на международные соревнования, Тардиф сказал бы твёрдо: мы возвращаем. Но он этого не сделал, а выразил лишь какие-то сожаления. Раз ты жалеешь, чего тогда отстранял Россию?

Можно было, по крайней мере, пустить наших мальчишек на молодёжный чемпионат мира в Канаде. Какие риски могли бы быть там? Ребята в этом возрасте не думают о политике, они хотят играть, развиваться – это самое главное», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.