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Серебряков — о случае с Дыняком: у нас в раздевалке нельзя пользоваться телефоном, штраф

Серебряков — о случае с Дыняком: у нас в раздевалке нельзя пользоваться телефоном, штраф
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о ситуации с нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком, у которого во время матча выпал телефон на лёд.

– Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?
– Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в «Телеграме» увидел.

– На твоей практике бывало такое?
– Такого не было (смеётся).

– У вас телефоны под запретом?
– В раздевалке нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Но такое… Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, — цитирует Серебрякова «РБ Спорт».

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    
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