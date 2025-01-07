Серебряков — о случае с Дыняком: у нас в раздевалке нельзя пользоваться телефоном, штраф

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о ситуации с нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком, у которого во время матча выпал телефон на лёд.

– Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?

– Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в «Телеграме» увидел.

– На твоей практике бывало такое?

– Такого не было (смеётся).

– У вас телефоны под запретом?

– В раздевалке нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Но такое… Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, — цитирует Серебрякова «РБ Спорт».

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.