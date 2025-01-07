Серебряков — о случае с Дыняком: у нас в раздевалке нельзя пользоваться телефоном, штраф
Поделиться
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о ситуации с нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком, у которого во время матча выпал телефон на лёд.
– Видел эпизод с телефоном Никиты Дыняка?
– Сначала подумал, что это ошейник. Потом уже ребята рассказали и в «Телеграме» увидел.
– На твоей практике бывало такое?
– Такого не было (смеётся).
– У вас телефоны под запретом?
– В раздевалке нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Но такое… Думаю, оштрафовали бы, конечно. Для всех это был бы шок небольшой, — цитирует Серебрякова «РБ Спорт».
В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5) 1:1 Галимов – 17:17 1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5) 1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2025
-
14:00
-
13:41
-
13:24
-
13:06
-
12:48
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
10:32
-
10:15
-
09:57
-
09:42
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
08:02
-
07:42
-
07:28
-
06:16
-
05:57
-
04:45
-
03:38
-
03:04
-
01:42
- 6 января 2025
-
23:50
-
23:25
-
23:06