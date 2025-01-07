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Нападающий «Авангарда» Каблуков рассказал, что изменил Ги Буше в омском клубе

Нападающий «Авангарда» Каблуков рассказал, что изменил Ги Буше в омском клубе
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Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков рассказал, что изменил главный тренер Ги Буше в омском клубе, и сравнил специалиста с Бобом Хартли — бывшим наставником «ястребов».

– Илья, что изменил Ги Буше в «Авангарде»?
– Добавил нашей команде более агрессивной игры.

– Сравни Буше и Боба Хартли.
– Они похожи очень. Активная игра везде. Скажу, что, может быть, у Боба чуть-чуть побольше деталей каких-то. А так практически похожи, стиль канадский, североамериканский. Вот этот стиль везде играть активно, — приводит слова Каблукова Metaratings.

Напомним, после 41 матча «Авангард» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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