Нападающий «Авангарда» Каблуков рассказал, что изменил Ги Буше в омском клубе

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков рассказал, что изменил главный тренер Ги Буше в омском клубе, и сравнил специалиста с Бобом Хартли — бывшим наставником «ястребов».

– Илья, что изменил Ги Буше в «Авангарде»?

– Добавил нашей команде более агрессивной игры.

– Сравни Буше и Боба Хартли.

– Они похожи очень. Активная игра везде. Скажу, что, может быть, у Боба чуть-чуть побольше деталей каких-то. А так практически похожи, стиль канадский, североамериканский. Вот этот стиль везде играть активно, — приводит слова Каблукова Metaratings.

Напомним, после 41 матча «Авангард» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.