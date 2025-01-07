Ансель Галимов: Алексей Жамнов в «Спартаке» — отец

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов высказался о работе с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым.

«Он любит находиться с подопечными в контакте. При этом нет такого, что вызывают на ковёр. Может зайти: «Галим, пойдём поговорим». Если у тебя есть вопросы, тоже имеешь право постучаться в тренерскую. Он в состоянии обсудить даже личные проблемы и всегда готов дать совет. Поэтому отношусь к нему с большим уважением.

Человек много лет отыграл в НХЛ на высочайшем уровне, а потом стал классным тренером. Радует, как при всех своих заслугах он относится к нам. Опять же напрашиваются аналогии с семьёй. Жамнов в «Спартаке» — отец, который готов как по голове погладить, так и пинка дать», — приводит слова Галимова RT.