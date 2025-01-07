Экс-защитник СКА рассказал, каким нападающим отдаёт предпочтение Роман Ротенберг

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру форварда Павла Акользина за армейский клуб и заявил, что главный тренер команды с берегов Невы Роман Ротенберг ищет в команду техничных и быстрых нападающих, а не габаритных.

«Он хорошо вошёл. Такой, не совсем типичный игрок для СКА. Если проанализировать состав СКА за последние годы, Роман Борисович [Ротенберг] любит техничных, быстрых нападающих, может быть, не совсем габаритных.

Акользин – за метр девяносто, хорошо играет на пятачке. В последнем матче с «Витязем» он забил два гола как раз с пятачка. СКА явно не хватало такого силового форварда, который может навязать борьбу на пятачке, в большинстве закрыть вратаря, а ещё и с голевым чутьём. Конечно, дебют удался», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

В четырёх матчах за СКА в регулярном чемпионате 34-летний Акользин набрал 4 (3+1) очка.