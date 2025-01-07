Крикунов — о допуске России: если будет встреча Трампа с Путиным, многое может поменяться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«Заявление Тардифа – бред собачий. Какими игроками он рискует? Наши хоккеисты играют и в Америке, и в Европе. И ничего, все живы-здоровы. Ерунду какую-то придумал. Тардиф – сопля соплей, у него нет характера. Что ему скажут сверху, то он и делает. Он не принимает решения в ИИХФ самостоятельно.

Пока ничего хорошего не стоит ждать нашей хоккейной сборной, но посмотрим, что дальше будет. Они же на ходу переобуваются в этих международных федерациях. Пришёл к власти Трамп, и они не знают, в какую сторону прыгнуть. Если будет встреча Трампа с Путиным, тогда многое может поменяться», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.