Пронман: на МЧМ не увидел всех будущих звёзд НХЛ, в том числе из-за отсутствия России

Североамериканский журналист Кори Пронман в статье на сайте The Athletic подвёл итог молодёжному чемпионату мира — 2025, отметив снижение уровня турнира в отсутствие сборной России.

«Когда смотришь МЧМ, надеешься увидеть будущих звёзд НХЛ. Не могу сказать, что видел много таких на этом турнире. Когда смотрел игры за медали, я не видел на льду многих игроков, которые, как я был уверен, могли бы войти в топ-6 нападающих или топ-4 защитников НХЛ. Конечно, некоторые из них были, особенно в сборной США, но это был довольно заурядный турнир с точки зрения уровня талантов. Я не чувствовал, что было много выдающихся выступлений.

Это частично связано с разочаровывающим турниром для сборной Канады и с отсутствием отличной сборной России этого возраста, которая по-прежнему отстранена от соревнований ИИХФ», — написал Пронман.