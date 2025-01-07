Майоров: не очень верю в заявления Тардифа о возвращении России, всё это просто слова

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении России на международные турниры.

«Не очень верю в эти заявления. Абсолютно уверен, что пока СВО не кончится, никакого допуска не будет. Такова на сегодняшний день позиция ИИХФ, которую возглавляет Тардиф. Более того, недавно состоялся конгресс, на него хотели поехать представители нашего хоккея, но им отказали. О чём тогда можно говорить? Всё это просто слова. Тардиф хочет быть добреньким. Якобы он стремится вернуть Россию, но не получается», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.