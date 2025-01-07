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Легенда НХЛ Марк Мессье высказался о текущем положении «Рейнджерс»

Легенда НХЛ Марк Мессье высказался о текущем положении «Рейнджерс»
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли, экс-форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье прокомментировал игру «синерубашечников» в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что сейчас ядро ​​«Рейнджерс» раздроблено. Существует разрыв между руководством и тренерским штабом, сейчас наблюдается отсутствие доверия и лояльности», — приводит слова Мессье ESPN.

Напомним, на данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Питера Лавиолетта набрали 37 очков после 39 сыгранных встреч.

В следующей игре «Рейнджерс» дома примут «Даллас Старз». Игра начнётся в 3:00 мск 8 января.

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