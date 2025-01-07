Дебютный гол Глотова за «Трактор» помог челябинскому клубу разгромить «Ладу»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Ладой». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Дебютной шайбой за «Трактор» отметился нападающий Василий Глотов. Ещё по голу в составе челябинской команды забили Виталий Кравцов, Владимир Жарков, Стивен Кэмпфер и Григорий Дронов. Вратарь «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч. Голкипер «Лады» Александр Трушков был заменён после четырёх пропущенных шайб на Максима Третьяка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» увеличил отрыв от второго места Восточной конференции до трёх очков.