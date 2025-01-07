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Дебютный гол Глотова за «Трактор» помог челябинскому клубу разгромить «Ладу»

Дебютный гол Глотова за «Трактор» помог челябинскому клубу разгромить «Ладу»
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Ладой». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

Дебютной шайбой за «Трактор» отметился нападающий Василий Глотов. Ещё по голу в составе челябинской команды забили Виталий Кравцов, Владимир Жарков, Стивен Кэмпфер и Григорий Дронов. Вратарь «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч. Голкипер «Лады» Александр Трушков был заменён после четырёх пропущенных шайб на Максима Третьяка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Трактор» увеличил отрыв от второго места Восточной конференции до трёх очков.

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