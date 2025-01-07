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«Барыс» забил гол «Автомобилисту» и прервал свою сухую серию на отметке в 209 минут

«Барыс» забил гол «Автомобилисту» и прервал свою сухую серию на отметке в 209 минут
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
3-й период
2 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Блэкер, Трямкин) – 03:55 (5x5)     1:1 Бекетаев – 30:21 (5x4)     1:2 Кизимов (Шаров, Мэйсек) – 39:18     2:2 Сетдиков (Антипин) – 54:38 (5x5)    

На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В предыдущий раз хоккеисты «Барыса» поражали ворота в матче с «Торпедо» (1:3), прошедшем 28 декабря. Тогда Станислав Бочаров открыл счёт в игре уже в начале второй минуты.

На данный момент «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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