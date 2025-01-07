«Барыс» забил гол «Автомобилисту» и прервал свою сухую серию на отметке в 209 минут

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд.

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В предыдущий раз хоккеисты «Барыса» поражали ворота в матче с «Торпедо» (1:3), прошедшем 28 декабря. Тогда Станислав Бочаров открыл счёт в игре уже в начале второй минуты.

На данный момент «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.