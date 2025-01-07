«Барыс» забил гол «Автомобилисту» и прервал свою сухую серию на отметке в 209 минут

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.
На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В предыдущий раз хоккеисты «Барыса» поражали ворота в матче с «Торпедо» (1:3), прошедшем 28 декабря. Тогда Станислав Бочаров открыл счёт в игре уже в начале второй минуты.
На данный момент «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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