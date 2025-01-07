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Металлург — Адмирал, результат матча 7 января, счет 4:3, КХЛ 2024-2025

«Металлург» забил «Адмиралу» на последней секунде овертайма и одержал седьмую победу кряду
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн) – 11:51 (5x4)     1:1 Маклюков (Джозефс) – 17:42 (5x5)     1:2 Родевальд (Сошников, Шулак) – 20:42 (5x5)     2:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 25:09 (5x4)     2:3 Петухов (Старков, Гутик) – 50:44 (5x4)     3:3 Вовченко (Канцеров, Петунин) – 56:42 (6x4)     4:3 Орехов (Канцеров, Джонсон) – 64:59 (3x3)    

На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с передачи Павла Шэна. В конце первого периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Алексея Маклюкова с передачи Троя Джозефса. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Джек Родевальд и Люк Джонсон. В середине третьего периода Егор Петухов реализовал большинство и вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В конце третьего периода Даниил Вовченко сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. На последней секунде овертайма победный гол забил Валерий Орехов.

Таким образом, «Металлург» продлил победную серию до семи матчей, а «Адмирал» проиграл в пятый раз кряду.

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