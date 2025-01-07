«Металлург» забил «Адмиралу» на последней секунде овертайма и одержал седьмую победу кряду

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
На 12-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик с передачи Павла Шэна. В конце первого периода хозяева сравняли счёт благодаря голу Алексея Маклюкова с передачи Троя Джозефса. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Джек Родевальд и Люк Джонсон. В середине третьего периода Егор Петухов реализовал большинство и вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В конце третьего периода Даниил Вовченко сравнял счёт и перевёл встречу в овертайм. На последней секунде овертайма победный гол забил Валерий Орехов.
Таким образом, «Металлург» продлил победную серию до семи матчей, а «Адмирал» проиграл в пятый раз кряду.
- 7 января 2025
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