«Автомобилист» нанёс «Барысу» восьмое поражение подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.
На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев, которому ассистировали Джесси Блэкер и Никита Трямкин. На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд. В концовке второго периода Семён Кизимов вновь вывел гостей вперёд. «Барыс» сумел отыграться за пять с небольшим минут до конца третьего периода благодаря голу Никиты Сетдикова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Автомобилист».
- 7 января 2025
-
17:30
-
17:22
-
17:01
-
16:31
-
16:19
-
15:48
-
15:25
-
15:06
-
14:45
-
14:23
-
14:10
-
14:00
-
13:41
-
13:24
-
13:06
-
12:48
-
12:32
-
12:16
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:14
-
11:00
-
10:46
-
10:32
-
10:15
-
09:57
-
09:42
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:18
-
08:02