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«Автомобилист» нанёс «Барысу» восьмое поражение подряд

«Автомобилист» нанёс «Барысу» восьмое поражение подряд
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Блэкер, Трямкин) – 03:55 (5x5)     1:1 Бекетаев – 30:21 (5x4)     1:2 Кизимов (Шаров, Мэйсек) – 39:18     2:2 Сетдиков (Антипин) – 54:38 (5x5)     2:3 Голышев – 65:00    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев, которому ассистировали Джесси Блэкер и Никита Трямкин. На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд. В концовке второго периода Семён Кизимов вновь вывел гостей вперёд. «Барыс» сумел отыграться за пять с небольшим минут до конца третьего периода благодаря голу Никиты Сетдикова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Автомобилист».

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