«Автомобилист» нанёс «Барысу» восьмое поражение подряд

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2 по буллитам.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев, которому ассистировали Джесси Блэкер и Никита Трямкин. На 31-й минуте матча защитник «Барыса» Адиль Бекетаев забросил шайбу в ворота гостей и прервал сухую серию казахстанской команды, которая остановилась на отметке в 209 минут и 14 секунд. В концовке второго периода Семён Кизимов вновь вывел гостей вперёд. «Барыс» сумел отыграться за пять с небольшим минут до конца третьего периода благодаря голу Никиты Сетдикова. Овертайм завершился без голов, а по буллитам победу одержал «Автомобилист».