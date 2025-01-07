Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв — после победы над «Ладой»: психологически важно было выйти на первое место

Ткачёв — после победы над «Ладой»: психологически важно было выйти на первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал разгромную победу в матче с «Ладой» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

— Здорово, что удалось найти свою игру. Начиная с прошлого матча и сегодня ребята здорово играли, помогли Заку сыграть «на ноль». Я надеюсь, что всё хорошее мы перенесём на выезд.

— Как оцените адаптацию Логана Дэя? Как влился в коллектив?
— Всё отлично, уверенный матч. Думаю, это поможет ему в дальнейшем.

— Сегодня мы увидели совершенно другую игру против обычных с «Ладой». Что, на ваш взгляд, стало ключевым фактором для такого результата?
— Где-то сыграли от пространства. Мы много тренировались и на этом фоне получили новый всплеск эмоций, продолжали забивать и создавать острые моменты.

— Сейчас в Восточной конференции очень плотная борьба за места в плей-офф. «Трактор» — снова первый. Важно ли это психологически?
— Да, конечно, это очень важно.

— У команды дальше выезд и много перелётов. В Магнитогорске ждём такой же результативный хоккей?
— Да, будет много перелётов. Думаю, нужно просто правильно готовиться, тренировочный процесс получится коротким, упор станем делать на тактику, также будем стараться дальше наращивать темп, — сказал Ткачёв в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Видео
Дебютный гол Глотова за «Трактор» помог челябинскому клубу разгромить «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android