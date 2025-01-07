Ткачёв — после победы над «Ладой»: психологически важно было выйти на первое место

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал разгромную победу в матче с «Ладой» (5:0).

— Здорово, что удалось найти свою игру. Начиная с прошлого матча и сегодня ребята здорово играли, помогли Заку сыграть «на ноль». Я надеюсь, что всё хорошее мы перенесём на выезд.

— Как оцените адаптацию Логана Дэя? Как влился в коллектив?

— Всё отлично, уверенный матч. Думаю, это поможет ему в дальнейшем.

— Сегодня мы увидели совершенно другую игру против обычных с «Ладой». Что, на ваш взгляд, стало ключевым фактором для такого результата?

— Где-то сыграли от пространства. Мы много тренировались и на этом фоне получили новый всплеск эмоций, продолжали забивать и создавать острые моменты.

— Сейчас в Восточной конференции очень плотная борьба за места в плей-офф. «Трактор» — снова первый. Важно ли это психологически?

— Да, конечно, это очень важно.

— У команды дальше выезд и много перелётов. В Магнитогорске ждём такой же результативный хоккей?

— Да, будет много перелётов. Думаю, нужно просто правильно готовиться, тренировочный процесс получится коротким, упор станем делать на тактику, также будем стараться дальше наращивать темп, — сказал Ткачёв в интервью «Чемпионату».