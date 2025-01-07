Бенуа Гру — о разгроме «Лады»: доволен матчем, но не считаю его идеальным

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (5:0) и заявил, что не считает этот матч идеальным.

— Было видно, что ребята очень старательно провели этот матч. Мы контролировали эту игру с самой первой минуты и до последней. Хочу отметить четвёртое звено, которое организовало три гола. Все молодцы!

— Можно ли назвать сегодняшний матч близким к идеальному?

— Нет, не назвал бы эту игру идеальной. Мы всё ещё ищем «химию» в нападении. Ожидаю большего от нашего большинства. Забили всего лишь один гол, а этот компонент должен быть доминирующим и задавать настроение на всю встречу. При этом хочу отметить игру тройки Шабанов – Глотов – Светлаков в большинстве. Я этим матчем доволен, но не считаю его идеальным, — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.