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Бенуа Гру — о разгроме «Лады»: доволен матчем, но не считаю его идеальным

Бенуа Гру — о разгроме «Лады»: доволен матчем, но не считаю его идеальным
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал разгромную победу над «Ладой» (5:0) и заявил, что не считает этот матч идеальным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

— Было видно, что ребята очень старательно провели этот матч. Мы контролировали эту игру с самой первой минуты и до последней. Хочу отметить четвёртое звено, которое организовало три гола. Все молодцы!

— Можно ли назвать сегодняшний матч близким к идеальному?
— Нет, не назвал бы эту игру идеальной. Мы всё ещё ищем «химию» в нападении. Ожидаю большего от нашего большинства. Забили всего лишь один гол, а этот компонент должен быть доминирующим и задавать настроение на всю встречу. При этом хочу отметить игру тройки Шабанов – Глотов – Светлаков в большинстве. Я этим матчем доволен, но не считаю его идеальным, — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

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