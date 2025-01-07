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Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу по буллитам над «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу по буллитам над «Барысом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу по буллитам в матче с «Барысом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Блэкер, Трямкин) – 03:55 (5x5)     1:1 Бекетаев – 30:21 (5x4)     1:2 Кизимов (Шаров, Мэйсек) – 39:18     2:2 Сетдиков (Антипин) – 54:38 (5x5)     2:3 Голышев – 65:00    

«Тяжёлый матч. Здорово начали, забили хороший гол, правильно действовали в зоне атаки. Могли развить успех, но не могли забить второй гол. Пропустили гол в меньшинстве, немного не разобрались перед воротами. Немного поменяли расстановку в большинстве, это сработало. В третьем периоде после большинства не разобрались на пятаке, пропустили гол. Немного отдали инициативу в концовке, но рады этой победе, она придаст ребятам уверенность.

— Как объясните такое большое количество потерь?
— Не скажу, что их было много. Теряли в зоне атаки шайбы, может быть. Может, отпечаток после игры в Челябинске, много там эмоций оставили.

— Когда команду прорвёт в атаке?
— Вы думаете, я им не разрешаю бросать по воротам? Мы каждую тренировку даём эти броски, после каждой нашей игры у соперника вратарь — лучший игрок тура. Это было и в Челябинске, и с Тольятти, и с Магнитогорском. Возможно, вратари на нас настраиваются? Стараемся отпустить ребят, чтобы не давило на них это. Есть моменты, нужна реализация, нужны черновые голы, закрывать вратаря.

— Прервали безголевую буллитную серию. Что поменяли в исполнении?
— Поменял исполнителей. Дал шанс Лёше Бывальцеву, знал, что он забивал буллиты. Думал дать другим ребятам шанс сегодня, это сработало.

— Как прокомментируйте момент, где Диц атаковал Кайыржана?
— Я буду всё время защищать игроков команды. Пообщался с судьями в паузе: было столкновение этого парня с Дицем, всем показалось, что была подсечка. Диц — не «грязный» игрок, возможно, перехлестнули эмоции, он не хотел наносить травму, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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