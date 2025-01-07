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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил дебют защитника Логана Дэя в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил дебют защитника Логана Дэя в КХЛ
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил дебют защитника Логана Дэя в матче с «Ладой» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

«Логан сегодня хорошо провёл матч. Я принял решение использовать его в сегодняшней игре, потому что он уже неделю набирает необходимые кондиции. Мы были на связи с медицинским штабом, со специалистами по восстановлению, которые сказали, что он готов. Решение было на моё усмотрение. На мой взгляд, он сыграл хорошо, и в целом я доволен нашими семерыми защитниками. При этом считаю, что мы можем играть намного лучше. Пока что допускаем ненужные броски. Мы стали лучше в плане защиты, но можем добавить и в катании, и в качестве передач, и в количестве блокированных бросков, можем улучшить выход из зоны. Будем работать над «химией», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

В текущем сезоне Дэй не провёл ни одного матча в АХЛ. В минувшем сезоне после 54 встреч у хоккеиста было 25 очков, у него шесть заброшенных шайб и 19 голевых передач.

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