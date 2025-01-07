Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил дебют защитника Логана Дэя в КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил дебют защитника Логана Дэя в матче с «Ладой» (5:0).
«Логан сегодня хорошо провёл матч. Я принял решение использовать его в сегодняшней игре, потому что он уже неделю набирает необходимые кондиции. Мы были на связи с медицинским штабом, со специалистами по восстановлению, которые сказали, что он готов. Решение было на моё усмотрение. На мой взгляд, он сыграл хорошо, и в целом я доволен нашими семерыми защитниками. При этом считаю, что мы можем играть намного лучше. Пока что допускаем ненужные броски. Мы стали лучше в плане защиты, но можем добавить и в катании, и в качестве передач, и в количестве блокированных бросков, можем улучшить выход из зоны. Будем работать над «химией», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.
В текущем сезоне Дэй не провёл ни одного матча в АХЛ. В минувшем сезоне после 54 встреч у хоккеиста было 25 очков, у него шесть заброшенных шайб и 19 голевых передач.
- 7 января 2025
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