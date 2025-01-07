Крикунов: Ротенберг сравнил, а не назвал журналистов фашистами, и не всех, а некоторых

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов не стал критиковать главного тренера СКА Романа Ротенберга за сравнение некоторых хоккейных журналистов с фашистами, заявив, что далеко не все журналисты обращают внимание на позитивные вещи, которые он делает.

«В последнее время говорят о фразе Романа Ротенберга, который якобы назвал всех журналистов фашистами. Не знаю, для чего эту фразу вырывают из контекста. Ведь он, во- первых, не назвал их, а сравнил, и, во-вторых, не всех, а только некоторых. Он даже сказал: «вы приходите на пресс-конференцию, улыбаетесь, здороваетесь, а потом пишите гадости за глаза».

Я читаю некоторые СМИ и удивляюсь, что к Роману цепляются за всё подряд. Но почему-то никто не пишет, сколько он делает для хоккея. Для сборной, для СКА, для всего хоккея в Санкт-Петербурге, как развивает детский хоккей, что он привозил детскую команду на Кубок Первого канала, организовал новогодний праздник для детей, играл с ними в хоккей, и это накануне своего матча против ЦСКА. Таких статей почти нет, видимо, их неинтересно писать, зато всякие гадости выдуманные заходят на ура. Я не сторонник такой жёсткой фразы, но и критиковать огульно я тоже не буду», — сказал Крикунов «Чемпионату».