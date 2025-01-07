А. Юдин: Ротенберг правильно сравнил журналистов с фашистами, среди них есть иноагенты

Бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин заявил, что согласен с реакцией главного тренера СКА Романа Ротенберга, и выразил мнение, что таких представителей СМИ нужно искоренять.

«Как оцениваю слова Ротенберга про журналистов-фашистов? Всё правильно он сказал. Многие обиделись, но никто не слышал, как на самом деле это было. Ведь Роман говорил не про всех, а только про некоторых. Многие не в курсе, что у нас и среди спортивных журналистов есть отъявленные иноагенты. Которые поддерживают врагов нашего государства.

Политическими журналистами занялись, а почему спортивные могут творить, что им вздумается? Вот про них и была речь. Их убогий ум направлен не на созидание, не на развитие хоккея, а только на то, чтобы найти что-то плохое хоть в чём-то. А если не нашёл, то тогда просто выдумать. Такие личности – пережитки 90-х, когда так называемая «свободная пресса» на самом деле отрабатывала повестку прозападных олигархов. В спорте такие ещё остались, и их надо поскорее искоренять», — сказал Юдин «Чемпионату».