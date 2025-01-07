«Первая игра, когда шансов у «Лады» не было». Павел Зубов — о разгроме от «Трактора»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил разгромное поражение от «Трактора» (0:5) и заявил, что в сегодняшнем матче у тольяттинской команды не было шансов.

«Мы проиграли по скорости от слова «совсем», а также по таким компонентам, как движение и принятие решений. То есть у нас было одно действие, а у соперников — три. Медленная игра и привела к такому результату. Это первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Эмоционально перегореть мы не могли, физически — тоже. Мы не успевали за тем, что предложил «Трактор», — цитирует Зубова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.