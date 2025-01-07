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«Первая игра, когда шансов у «Лады» не было». Павел Зубов — о разгроме от «Трактора»

«Первая игра, когда шансов у «Лады» не было». Павел Зубов — о разгроме от «Трактора»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил разгромное поражение от «Трактора» (0:5) и заявил, что в сегодняшнем матче у тольяттинской команды не было шансов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Кравцов (Робинсон, Светлаков) – 06:43 (5x5)     2:0 Жарков (Почивалов) – 15:26 (5x5)     3:0 Кэмпфер (Рыков, Жарков) – 23:26 (5x5)     4:0 Дронов (Рыков, Жарков) – 30:05 (5x5)     5:0 Глотов (Светлаков, Шабанов) – 43:09 (5x4)    

«Мы проиграли по скорости от слова «совсем», а также по таким компонентам, как движение и принятие решений. То есть у нас было одно действие, а у соперников — три. Медленная игра и привела к такому результату. Это первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Эмоционально перегореть мы не могли, физически — тоже. Мы не успевали за тем, что предложил «Трактор», — цитирует Зубова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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