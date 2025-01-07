«Локомотив» обыграл «Витязь», Исаев записал на свой счёт «сухой» матч
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Витязем». Победу одержали ярославцы со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Алексеев (Кирьянов, Симашев) – 45:02 (5x5) 2:0 Шалунов (Паник, Сергеев) – 55:48 (5x4) 3:0 Полунин (Кирьянов, Береглазов) – 56:10 (5x5)
Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. Первый гол на 46-й минуте забил хоккеист «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Никита Кирьянов и Дмитрий Симашев. В конце третьего периода ещё две шайбы за «Локомотив» забросили Максим Шалунов и Александр Полунин. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ярославского клуба Даниил Исаев. Примечательно, что сегодня, 7 января, Исаеву исполнилось 25 лет.
«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл «Витязь» и нанёс подмосковной команде пятое поражение подряд.
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