Дебютный гол Сикуры за «Динамо» принёс победу московскому клубу в матче с «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

«Сочи» забил гол в концовке второго периода, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за помехи вратарю. «Динамо» открыло счёт в матче в середине третьего периода — дебютную шайбу за бело-голубых забросил нападающий Дилан Сикура с передачи Джордана Уила. В концовке встречи голом в пустые ворота отметился нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский. Голкипер «Динамо» Владислав Подъяпольский оформил свой первый «сухой» матч за клуб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» выиграло у «Сочи» второй матч подряд.