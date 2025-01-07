ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

Первую шайбу в начале второго периода забросил нападающий «Динамо» Крис Тирни. В середине второго периода минчане удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве Вадима Мороза с передач Джордана Гросса и Вадима Шипачёва. Голкипер «Динамо» Василий Демченко записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в игре было два больших пятиминутных удаления за атаку в область головы и шеи у хоккеистов обеих команд.

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Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо».