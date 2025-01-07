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Динамо Минск — ЦСКА, результат матча 7 января, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и ЦСКА. Победу одержали хозяева со счётом 2:0.

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07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Тирни – 23:51 (5x5)     2:0 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 36:03 (5x4)    

Первую шайбу в начале второго периода забросил нападающий «Динамо» Крис Тирни. В середине второго периода минчане удвоили преимущество в счёте благодаря голу в большинстве Вадима Мороза с передач Джордана Гросса и Вадима Шипачёва. Голкипер «Динамо» Василий Демченко записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в игре было два больших пятиминутных удаления за атаку в область головы и шеи у хоккеистов обеих команд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и во второй раз в сезоне уступил минскому «Динамо».

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