«Куньлунь» разгромил «Амур» и одержал пятую победу подряд

В Мытищах на «Арене-Мытищи» прошла очередная встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Амуром». Разгромную победу одержал китайский клуб со счётом 5:0.

Шайбами в составе «Куньлуня» отметились Томаш Юрчо, Цзян Фу, Джейден Хальбгевакс, Адам Кленденинг и Дойл Сомерби. Голкипер китайского клуба Джереми Смит записал на свой счёт «сухой» матч. В концовке встречи состоялась массовая потасовка, по итогам которой сразу по три игрока каждой команды были удалены за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Куньлунль» одержал пятую победу подряд. «Амур» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.