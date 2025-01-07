Разин о победе над «Адмиралом»: лет 5-7 назад высказал бы всё, но сейчас я стал опытнее

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ), в котором хоккеист магнитогорского клуба забил победный гол на последней секунде овертайма.

«Неоднозначная игра, комментировать её тяжело. Наверное, лет пять-семь назад я бы высказал всё, но сейчас я стал опытнее. Хочу сказать слова благодарности ребятам, молодцы, такую игру вытащили, нас с победой.

Были ошибки, втроём выстояли, просто ребята не добежали, у нас так много меньшинства никогда не было. Бывают такие игры, как говорится, спасибо товарищам. Ещё раз повторю, тяжело новым ребятам влиться. Взять того же Рендулича, он уже лучше понимает, где-то на автомате делает. В овертайме у нас своя тактика, поэтому и не выпускали их сегодня», — цитирует Разина пресс-служба клуба.