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Разин о победе над «Адмиралом»: лет 5-7 назад высказал бы всё, но сейчас я стал опытнее

Разин о победе над «Адмиралом»: лет 5-7 назад высказал бы всё, но сейчас я стал опытнее
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ), в котором хоккеист магнитогорского клуба забил победный гол на последней секунде овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн) – 11:51 (5x4)     1:1 Маклюков (Коробкин, Джозефс) – 17:42 (5x5)     1:2 Родевальд (Сошников, Шулак) – 20:42 (5x5)     2:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 25:09 (5x4)     2:3 Петухов (Старков, Гутик) – 50:44 (5x4)     3:3 Вовченко (Канцеров, Петунин) – 56:42 (6x4)     4:3 Орехов (Канцеров, Джонсон) – 64:59 (4x4)    

«Неоднозначная игра, комментировать её тяжело. Наверное, лет пять-семь назад я бы высказал всё, но сейчас я стал опытнее. Хочу сказать слова благодарности ребятам, молодцы, такую игру вытащили, нас с победой.

Были ошибки, втроём выстояли, просто ребята не добежали, у нас так много меньшинства никогда не было. Бывают такие игры, как говорится, спасибо товарищам. Ещё раз повторю, тяжело новым ребятам влиться. Взять того же Рендулича, он уже лучше понимает, где-то на автомате делает. В овертайме у нас своя тактика, поэтому и не выпускали их сегодня», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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