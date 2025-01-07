Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: встали на удержание счёта, соперник нас наказал

Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: встали на удержание счёта, соперник нас наказал
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги поражения в матче с «Металлургом» (3:4 ОТ), в котором дальневосточная команда дважды вела в счёте и пропустила победный гол за секунду до окончания овертайма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн) – 11:51 (5x4)     1:1 Маклюков (Коробкин, Джозефс) – 17:42 (5x5)     1:2 Родевальд (Сошников, Шулак) – 20:42 (5x5)     2:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 25:09 (5x4)     2:3 Петухов (Старков, Гутик) – 50:44 (5x4)     3:3 Вовченко (Канцеров, Петунин) – 56:42 (6x4)     4:3 Орехов (Канцеров, Джонсон) – 64:59 (4x4)    

«Концовка подвела… А так, парни неплохо играли, голы забили хорошие и классные. Два периода была равная игра, а в третьем после забитого гола мы как-то зажались, отдали инициативу сопернику, эти ненужные удаления в самом конце… Здесь мы неправильно сыграли, зачем-то встали на удержание счёта, за это соперник нас наказал. Игра на ключевых вбрасываниях подвела нас сегодня», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» забил «Адмиралу» на последней секунде овертайма и одержал седьмую победу кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android