Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: встали на удержание счёта, соперник нас наказал

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги поражения в матче с «Металлургом» (3:4 ОТ), в котором дальневосточная команда дважды вела в счёте и пропустила победный гол за секунду до окончания овертайма.

«Концовка подвела… А так, парни неплохо играли, голы забили хорошие и классные. Два периода была равная игра, а в третьем после забитого гола мы как-то зажались, отдали инициативу сопернику, эти ненужные удаления в самом конце… Здесь мы неправильно сыграли, зачем-то встали на удержание счёта, за это соперник нас наказал. Игра на ключевых вбрасываниях подвела нас сегодня», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.