Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: встали на удержание счёта, соперник нас наказал
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги поражения в матче с «Металлургом» (3:4 ОТ), в котором дальневосточная команда дважды вела в счёте и пропустила победный гол за секунду до окончания овертайма.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шэн) – 11:51 (5x4) 1:1 Маклюков (Коробкин, Джозефс) – 17:42 (5x5) 1:2 Родевальд (Сошников, Шулак) – 20:42 (5x5) 2:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 25:09 (5x4) 2:3 Петухов (Старков, Гутик) – 50:44 (5x4) 3:3 Вовченко (Канцеров, Петунин) – 56:42 (6x4) 4:3 Орехов (Канцеров, Джонсон) – 64:59 (4x4)
«Концовка подвела… А так, парни неплохо играли, голы забили хорошие и классные. Два периода была равная игра, а в третьем после забитого гола мы как-то зажались, отдали инициативу сопернику, эти ненужные удаления в самом конце… Здесь мы неправильно сыграли, зачем-то встали на удержание счёта, за это соперник нас наказал. Игра на ключевых вбрасываниях подвела нас сегодня», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.
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