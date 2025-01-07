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Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оштрафован как зачинщик драки

Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оштрафован как зачинщик драки
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Авангард» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что после встречи нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что в этом эпизоде не хотел драться, но принял вызов Маклауда на бой. Канадскому форварду не понравился силовой приём Дыняка, и он решил спровоцировать драку.

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