Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд оштрафован как зачинщик драки

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Ак Барс» — «Авангард» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу.

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Примечательно, что после встречи нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что в этом эпизоде не хотел драться, но принял вызов Маклауда на бой. Канадскому форварду не понравился силовой приём Дыняка, и он решил спровоцировать драку.