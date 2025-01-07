Кирилл Капризов попал в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке

С наступлением 2025 года НХЛ представляет символические сборные XXI века для каждой из 32 франшиз лиги. Каждый клуб будет представлен первой и второй командой из шести игроков — трёх нападающих, двух защитников и одного вратаря, — которые играли за франшизу после 1 января 2000 года. Первая и вторая команды были выбраны медиа и журналистами, которые освещали соответствующие команды, в дополнение к выбранным бывшим игрокам.

Шесть игроков, выбранных в каждую первую команду, будут включены в бюллетень для составления команды XXI века НХЛ, которую выберут путём голосования болельщиков. Голосование болельщиков начнётся в феврале.

В первую команду лучших игроков «Миннесоты» в XXI веке попали: нападающие Кирилл Капризов, Мариан Габорик и Микко Койву, защитники Юнас Бродин и Джаред Сперджен, вратарь Никлас Бекстрём.

Во вторую команду попали: нападающие Эндрю Брюнетт, Йоэль Эрриксон Эк и Зак Паризе, защитники Ник Шульц и Райан Сутер, вратарь Деван Дубник.

Первая сборная «Миннесоты» Фото: НХЛ