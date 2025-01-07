Илья Воробьёв назвал причины трёх подряд поражений ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (0:2), которое стало для армейской команды третьим подряд.

— Ключевым моментом было, когда покинул Никита Нестеров с травмой площадку. У нас было пять минут, мы должны были здесь забивать и наказывать соперника за травму нашего капитана. Мы очень плохо распорядились этим большинством.

— Команда после победной серии уступает трижды подряд. С чем это связано?

— Были чётче в некоторых играх. Один за одним у нас шли матчи под копирку, такая уверенность. Очень не хотелось эти три встречи проигрывать. Но в каких-то моментах мы были лучше на протяжении тех игр, которые у нас не получились.

— Известно про состояние Никиты Нестерова после полученной травмы?

— Я не доктор, пока не знаю. Он больше не выходил на поле. Доктора дальше определят, было сотрясение или нет.

— В последних двух играх команда забросила только одну шайбу. Есть ли вопросы к нападающим?

— Есть. Все три игры они собирались и разбирали. С каждым было собрание. Пока так, — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.