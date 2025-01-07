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Илья Воробьёв назвал причины трёх подряд поражений ЦСКА

Илья Воробьёв назвал причины трёх подряд поражений ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (0:2), которое стало для армейской команды третьим подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Тирни – 23:51 (5x5)     2:0 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 36:03 (5x4)    

— Ключевым моментом было, когда покинул Никита Нестеров с травмой площадку. У нас было пять минут, мы должны были здесь забивать и наказывать соперника за травму нашего капитана. Мы очень плохо распорядились этим большинством.

— Команда после победной серии уступает трижды подряд. С чем это связано?
— Были чётче в некоторых играх. Один за одним у нас шли матчи под копирку, такая уверенность. Очень не хотелось эти три встречи проигрывать. Но в каких-то моментах мы были лучше на протяжении тех игр, которые у нас не получились.

— Известно про состояние Никиты Нестерова после полученной травмы?
— Я не доктор, пока не знаю. Он больше не выходил на поле. Доктора дальше определят, было сотрясение или нет.

— В последних двух играх команда забросила только одну шайбу. Есть ли вопросы к нападающим?
— Есть. Все три игры они собирались и разбирали. С каждым было собрание. Пока так, — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

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