Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу минского «Динамо» над ЦСКА в текущем сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу белорусского клуба над ЦСКА в текущем сезоне. В домашнем матче «Динамо» обыграло армейцев со счётом 2:0.

— Как удаётся команду настраивать на сильных соперников? ЦСКА уже во второй раз обыграли.

— Мы хотим побеждать в каждом матче. Но есть много разных нюансов. Неправильно, что мы смиряемся с ситуацией, как это было вчера. Есть объективные причины, но есть моменты, когда нужно себя заставить. Здорово, что получается обыгрывать топ-команды. Но мы не делим на сильных и слабых. Обращаем внимание на класс команды, когда соперник может наказать за любую ошибку. И ЦСКА мог это сделать. Любой спортсмен хочет побеждать постоянно. Но это невозможно, иногда и поражения учат многому, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.