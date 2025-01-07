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Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу минского «Динамо» над ЦСКА в текущем сезоне

Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу минского «Динамо» над ЦСКА в текущем сезоне
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу белорусского клуба над ЦСКА в текущем сезоне. В домашнем матче «Динамо» обыграло армейцев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Тирни – 23:51 (5x5)     2:0 Мороз (Гросс, Шипачёв) – 36:03 (5x4)    

— Как удаётся команду настраивать на сильных соперников? ЦСКА уже во второй раз обыграли.
— Мы хотим побеждать в каждом матче. Но есть много разных нюансов. Неправильно, что мы смиряемся с ситуацией, как это было вчера. Есть объективные причины, но есть моменты, когда нужно себя заставить. Здорово, что получается обыгрывать топ-команды. Но мы не делим на сильных и слабых. Обращаем внимание на класс команды, когда соперник может наказать за любую ошибку. И ЦСКА мог это сделать. Любой спортсмен хочет побеждать постоянно. Но это невозможно, иногда и поражения учат многому, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

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