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Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, не признал свою вину

Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, не признал свою вину
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Водитель, обвиняемый в убийстве хоккеиста НХЛ Джонни Годро и его брата Мэттью, когда они ехали на велосипедах по сельской дороге в Нью-Джерси, не признал себя виновным. 44-летний Шон Хиггинс отклонил предложение обвинения о 35 годах тюремного заключения. Теперь дело будет передано в суд.

Полиция сообщает, что Хиггинс был пьян в тот день после того, как выпил пять или шесть кружек пива. Он сказал, что ехал в течение двух часов, иногда разговаривая по телефону с другом, после неприятного разговора с матерью. Водитель, передвигавшийся перед Хиггинсом, рассказал полиции, что он вёл машину агрессивно. Когда она и другой водитель замедлились и свернули влево, чтобы объехать велосипедистов, Хиггинс ускорился и повернул направо, врезавшись в Годро.

Хиггинсу предъявлено несколько обвинений. Среди них – непредумышленное убийство при управлении транспортным средством, непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах первой степени, фальсификация вещественных доказательств четвёртой степени и оставление места происшествия со смертельным исходом второй степени.

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