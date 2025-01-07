52-летний Яромир Ягр забросил свою первую шайбу в 2025 году. Нападающий и владелец «Кладно» отличился в матче чемпионата Чехии с «Пльзенью» (2:3 ОТ).

В текущем сезоне на счету Ягра 22 встречи, в которых чешский форвард набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Напомним, Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех заявил, что этот сезон станет для него последним в профессиональном хоккее.