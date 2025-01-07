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«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил форварда Криса Крайдера в список травмированных

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил форварда Криса Крайдера в список травмированных
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«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил форварда Криса Крайдера в список травмированных с повреждением верхней части тела. 33-летний нападающий пропустил предыдущий матч с «Чикаго» (6:2).

Крайдер уже не принял участия в нескольких играх в этом сезоне. Травма спины заставила его пропустить встречу с «Дэвилз» перед Рождеством. Ещё одна травма верхней части тела привела к тому, что Крайдер не сыграл пару матчей в конце ноября.

За 34 игры Крайдер забил 13 голов и сделал две передачи, набрав 15 очков. В 849 встречах НХЛ, все в составе «Рейнджерс», Крайдер забил 317 голов и сделал 250 передач, набрав 567 очков. Он также набрал 76 очков в 123 играх плей-офф Кубка Стэнли.

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