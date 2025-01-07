Никитин — о победе над «Витязем»: в 1-м периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» (3:0). Ярославский клуб смог открыть счёт лишь в середине третьего периода.
«Звено Шалунова пропускало смены потому, что мы хотели взбодрить команду и звено. В первом периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали. Нужно было разбудить команду. И команда среагировала на это хорошо, и звено Шалунова. Ульев сел потому, что мы не можем достучаться до него. Он слушает, но не слышит. Но ничего страшного. Все по-разному растут. Во взрослой команде нужно выигрывать конкуренцию у взрослых ребят. Тройка, в которой играет Паник, выглядела неплохо в плане созидания. Там много зависит от Фрейза, который сейчас приходит в себя после рождения дочери. Когда центральный играет здорово, то и всему звену проще», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.
- 7 января 2025
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