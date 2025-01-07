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Никитин — о победе над «Витязем»: в 1-м периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали

Никитин — о победе над «Витязем»: в 1-м периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» (3:0). Ярославский клуб смог открыть счёт лишь в середине третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Алексеев (Кирьянов, Симашев) – 45:02 (5x5)     2:0 Шалунов (Паник, Сергеев) – 55:48 (5x4)     3:0 Полунин (Кирьянов, Береглазов) – 56:10 (5x5)    

«Звено Шалунова пропускало смены потому, что мы хотели взбодрить команду и звено. В первом периоде мы неплохо играли, но потом нас убаюкали. Нужно было разбудить команду. И команда среагировала на это хорошо, и звено Шалунова. Ульев сел потому, что мы не можем достучаться до него. Он слушает, но не слышит. Но ничего страшного. Все по-разному растут. Во взрослой команде нужно выигрывать конкуренцию у взрослых ребят. Тройка, в которой играет Паник, выглядела неплохо в плане созидания. Там много зависит от Фрейза, который сейчас приходит в себя после рождения дочери. Когда центральный играет здорово, то и всему звену проще», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

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