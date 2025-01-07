Десятков — о поражении от «Локомотива»: было очень тяжело, мы много терпели и оборонялись

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков заявил, что игрокам подмосковной команды сложно противостоять такому мастеровитому сопернику, как «Локомотив» (0:3). «Витязь» пропустил первую шайбу в матче в середине третьего периода.

«Сложно комментировать такие встречи. Нам было очень тяжело справляться с соперником. Это очевидно. Мы много терпели, много оборонялись. Не то чтобы мы сами хотели обороняться — соперники заставляли. На протяжении долгого времени нам удавалось это делать. Неожиданно для меня выпали из игры многие нападающие. Причём выпадали свежие форварды, которые не играли в прошлых матчах», — цитирует Десяткова пресс-служба КХЛ.