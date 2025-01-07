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Защитник «Трактора» Логан Дэй поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ

Защитник «Трактора» Логан Дэй поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ
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Защитник «Трактора» Логан Дэй поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ в матче с тольяттинской «Ладой» (5:0). В текущем сезоне американский игрок обороны не провёл ни одной встречи в АХЛ. В минувшем сезоне после 54 игр у хоккеиста было 25 очков, у него шесть заброшенных шайб и 19 голевых передач.

— Было здорово, я получил удовольствие от игры. Это мой первый матч за шесть месяцев, мне нужно было снять ржавчину. Но я уже был неделю в расположении «Трактора», так что смог узнать команду и разобрать схемы с тренером.

— Какие первые впечатления от лиги?
— Хороший уровень. Стиль игры отличается от того, к которому я привык, здесь больше контроля шайбы. Матч мне понравился. Зак Фукале играл хорошо, как и вся команда.

— Как вам атмосфера на встречах «Трактора»?
— Отличная атмосфера. До этого играл в «Херши», и команда тоже собирала полные трибуны каждый матч, так что я привык к этому. Я рад тому, что теперь играю перед новыми болельщиками, и они невероятные, — цитирует Дэя «РБ Спорт».

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