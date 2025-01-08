Сын Овечкина встретился со своим любимым хоккеистом после игры «Вашингтона» с «Баффало»
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Сергей Овечкин, сын российского нападающего, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, встретился со своим любимым хоккеистом — канадским форвардом «Баффало Сэйбрз» Николя Обе-Кюбелем. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Так (Петерка) – 04:42 1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp) 2:1 Так – 21:07 2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29 3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp) 3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47 4:3 Петерка – 65:00
По информации источника, Обе-Кюбель пересёкся с юным Сергеем после игры в Вашингтоне («Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 4:2) в середине декабря 2024 года и подписал для него фотографию.
Ранее сообщалось, что сын Александра Овечкина считает Обе-Кюбеля любимым хоккеистом и другом, а также хранит фото с ним на обоих своего планшета.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Гринвей, Маклауд) – 01:36 1:1 Уилсон – 17:09 (pp) 2:1 Уилсон (Чикран) – 25:11 (pp) 2:2 Кулих (Байрэм, Томпсон) – 27:24 3:2 Строум (Карлсон, Рэддиш) – 51:05 4:2 Чикран (Карлсон, Дюбуа) – 58:30
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