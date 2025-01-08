Сын Овечкина встретился со своим любимым хоккеистом после игры «Вашингтона» с «Баффало»

Сергей Овечкин, сын российского нападающего, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, встретился со своим любимым хоккеистом — канадским форвардом «Баффало Сэйбрз» Николя Обе-Кюбелем. Об этом сообщает Russian Machine Never Breaks.

По информации источника, Обе-Кюбель пересёкся с юным Сергеем после игры в Вашингтоне («Вашингтон» обыграл «Баффало» со счётом 4:2) в середине декабря 2024 года и подписал для него фотографию.

Ранее сообщалось, что сын Александра Овечкина считает Обе-Кюбеля любимым хоккеистом и другом, а также хранит фото с ним на обоих своего планшета.

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