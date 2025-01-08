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Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча с «Далласом»

Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча с «Далласом»
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 января 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 06:56     2:0 Трочек (Борген, Панарин) – 09:55     3:0 Лафреньер (Панарин, Трочек) – 11:24     3:1 Дюшейн (Линделль) – 12:57     3:2 Дадонов (Бурк, Харли) – 15:56 (pp)    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча. С передач россиянина отличились Алекси Лафреньер (дубль) и Винсент Трочек.

В текущем сезоне Артемий Панарин сыграл 38 матчей, забил 16 голов и записал на свой счёт 27 результативных передач.

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