Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча с «Далласом»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает на своей площадке «Даллас Старз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик в первом периоде матча. С передач россиянина отличились Алекси Лафреньер (дубль) и Винсент Трочек.

В текущем сезоне Артемий Панарин сыграл 38 матчей, забил 16 голов и записал на свой счёт 27 результативных передач.

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